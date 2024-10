Reggina: per la corsia di destra si pensa ad un ritorno?

Reggina impegnata nelle operazioni in uscita. Ultima in ordine di tempo Davide Petermann passato alla Vibonese, i prossimi saranno Mastrippolito e Ungaro che diventeranno a breve calciatori del Bisceglie. Ed in attesa di trovare sistemazione anche per i vari De Falco, Baclet e Strambelli, si lavora anche per gli ultimi colpi in entrata.

L’attaccante con ogni probabilità sarà l’ultimo, gli interventi sulle corsie esterne necessari per il tipo di gioco che intende portare avanti mister Toscano. Donnarumma è stato dichiarato incedibile dal Monopoli, poi si vedrà, Liotti non si muoverà da Pisa, al momento sulla corsia di sinistra c’è il solo Bresciani.

Dalla parte opposta Kirwan, anche se il DS Taibi ha fatto sapere che, in caso di opportunità, si interverrà anche li. Ed il sito specializzato gianlucadimarzio.com parla di un interessamento per Lorenzo Laverone, già in amaranto nella stagione 2010-11, da diversi campionati protagonista in serie B, l’ultimo con la maglia dell’Ascoli.