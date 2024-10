Reggina-Cosenza: Crisetig presenta il derby ed esalta i tifosi amaranto

Suona la carica il capitano della Reggina Lorenzo Crisetig. Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport sulla prossima sfida al Granillo ed un passaggio sulla sconfitta di Modena:

“Il ko di Modena? È mancato solo il risultato, perché non abbiano mai sofferto, disputando un’ottima gara, come l’avevamo preparata. Siamo molto arrabbiati per non aver raccolto nulla a Terni e sabato scorso a Modena, nonostante prove importanti. Il derby è sempre un avvenimento sentito da ambo le parti e difficile da giocare. Prevedo una bella partita e con un grande pubblico. Speriamo di dare una grande gioia ai nostri tifosi. La nostra gente è il dodicesimo uomo, dobbiamo fare una grossa prestazione per aumentare l’entusiasmo sulle tribune. È una sfida che si carica da sola, quindi serve solo tranquillità e proseguire su quello che abbiamo fatto sinora. Il Cosenza ha disputato sempre ottime gare e gioca con intensità”.