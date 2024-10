Il Granillo tutto amaranto, il derby, Amoruso: Reggina-Cosenza, spettacolo garantito

Se qualcuno pensava ad un entusiasmo più contenuto dopo la sconfitta di Modena, i dati di fatto lo hanno prontamente smentito. Certo, che si giochi il derby con il Cosenza al Granillo ha agevolato il crescere di una partecipazione che con il trascorrere dei giorni aumenta sempre di più. La prevendita segna numeri impressionanti ed è molto facile che quelle 13.000 presenze con il Palermo, record stagionale, vengano superate in questi giorni.

Voglia di vincere

I tifosi ci tengono non solo ad essere presenti per la sfida ai lupi, ma vogliono soprattutto vincerla per motivi campanilistici e per mantenere ancora la vetta della classifica. Inzaghi ed i suoi hanno fortemente percepito questa necessità ed insieme al desiderio di riscattare immediatamente il passo falso di sabato scorso, intendono regalare altre soddisfazioni a società e tifosi. Possibili delle novità nell’undici iniziale con il rientro certo di Rivas ed il possibile inserimento di Hernani in mezzo al campo, da capire al posto di chi. Sabato pomeriggio al Granillo sarà a prescindere una bellissima giornata di sport e di festa con la possibilità per i supporters amaranto di salutare due grandi campioni ed indimenticati bomber del passato. Uno sarà rivale e sulla panchina del Cosenza come Davide Dionigi, l’altro ha risposto all’invito della società e assisterà da super tifoso al match, Nicola Amoruso. A quest’ultimo sarà riservata un’accoglienza speciale. Da brividi quella riservata a Maurizio Poli.