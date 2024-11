Reggina-Cosenza, la voce dei tifosi amaranto

di Domenico Suraci – Una nuova puntata della nostra rubrica che dà spazio alla voce dei tifosi. Subito dopo il match tante le opinioni riguardo il derby calabrese, disputato al Granillo. Tanti rimpianti per le occasioni da goal non finalizzate da parte degli amaranto, rimane comunque alto l’interesse nei confronti del rinato movimento calcistico.

Ai nostri microfoni:

Alberto Tripodo – Tifoso della Reggina

“La partita è stata a senso unico, è mancata la finalizzazione delle occasioni avute nelle ultime fasi del match, tante sono state infatti, le chance per la Reggina. Gli amaranto non hanno i 15 minuti prima del 90° “sulle gambe”, spesso determinanti per portare a casa la vittoria. Tutti i derby hanno un fascino particolare, questo avremmo potuto vincerlo tranquillamente. Accontentiamoci comunque dello 0-0.”

Gigi Miseferi – Il bravo artista e super tifoso della Reggina

“Tutto il pubblico ambiva alla vittoria. L’importante che sia tornato l’entusiasmo di un tempo, ci saremmo sognati un derby così lo scorso anno in Lega Pro, quindi raccogliamo il meglio da ciò che abbiamo, facciamolo nostro e dimostriamo l’attaccamento ai colori amaranto ogni settimana.”

Domenico Comandè – Dirigente della Reggina

“Tante occasioni, peccato davvero non aver messo la palla dentro. Soprattutto nel primo tempo e sul finale è mancato davvero poco perché potessimo vincere questo derby così sentito. La società sta mettendo anima e cuore per fare bene.”

Lorenzo Imbalzano – Giocatore della ASD Rugby Reggio Calabria

“Sono entusiasta per il gioco espresso dalla Reggina quest’anno. Sono sicuro abbia dei margini di miglioramento. E’ fantastico si sia ricreato il clima dei migliori anni calcistici di Reggio Calabria. Da sportivo ammiro molto e capisco i sacrifici fatti dalla società che alla lunga sicuramente saprà emergere.”

Francesco Laganà – Tifoso della Reggina

“Ci è mancato il goal, comunque credo la Reggina abbia margini di miglioramento che fanno ben sperare perché continui con un campionato denso di soddisfazioni. Ci attendono delle partite molto difficili, la squadra guidata da Zeman dovrà impegnarsi a fondo. Abbiamo comunque bloccato sullo 0-0 il Cosenza che ambisce al salto di categoria.”