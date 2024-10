Reggina-Cosenza: ci sarà anche lui… Nicola Amoruso

Qualcosa l’aveva fatta intendere giorni addietro nel momento in cui, rilasciando una intervista e salutando l’amico Inzaghi, aveva parlato di una visita a breve alla città di Reggio ed alla Reggina. E’ stato di parola Nicola Amoruso che attraverso un video pubblicato sulla pagina ufficiale del club, annuncia la sua presenza in occasione del derby tra la Reggina ed il Cosenza: “Sono qui per dirvi che l’8 ottobre sarò anche io al Granillo per salutarvi ed incitare la nostra Reggina, ‘perchè ieu ‘a Reggina l’haiu nto cori‘. Non mancate a presto, un abbraccio da Nick Amoruso”.

Sarà un’altra giornata di grandi emozioni, dopo quella vissuta con il grande capitano Maurizio Poli.

foto: Maurizio Laganà