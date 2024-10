Reggina-Cosenza: la probabile formazione amaranto. Nessuna rivoluzione

La Reggina spera di chiudere i conti con la salvezza nel pomeriggio di oggi. Di fronte un avversario scorbutico, aggressivo e che probabilmente meriterebbe qualche punto in più rispetto a quelli attuali in classifica. Mister Stellone recupera alcuni giocatori, mentre non potrà ancora disporre del francese Menez. Rispetto al solito si cambierà meno, così come annunciato dall’allenatore amaranto.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Turati, Cionek, Amione, Di Chiara; Kupisz, Hetemaj, Crisetig, Cortinovis, Giraudo; Folorunsho, Rivas (Tumminello). All. Stellone