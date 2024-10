Reggina-Cosenza: superata quota 10.000. La prevendita continua

File ai botteghini per l’acquisto del biglietto valevole per la sfida tra la Reggina ed il Cosenza, derby molto atteso che si giocherà sabato pomeriggio al Granillo. La nuova società, i risultati, la presenza di Pippo Inzaghi ed una squadra che diverte, nonostante l’ultimo passo falso, sono tutti ingredienti che alimentano entusiasmo e partecipazione. I tifosi amaranto stanno rispondendo alla grande e si avvicinano all’incontro speranzosi che oltre al sicuro spettacolo sugli spalti, la squadra amaranto possa rispondere in maniera positiva anche sul campo. Sono più di 6000 i biglietti staccati, che vanno ad aggiungersi ai 4130 abbonati e quindi quota 10.000 superata. Ancora più due giorni a disposizione per riempire ancora le gradinate del Granillo.

Prevendita settore ospiti

“E’ attiva dalla giornata odierna, giovedì 6 ottobre, la vendita dei tagliandi riservati ai tifosi ospiti che vorranno assistere a Reggina-Cosenza, gara in programma sabato 8 ottobre alle ore 16:15 allo stadio ”Oreste Granillo”.

Sarà possibile acquistare il tagliando d’ingresso allo stadio entro le ore 19:00 di venerdì 7 ottobre. Il tagliando in questione potrà essere acquistato sul portale Vivaticket, al prezzo di 15,00 euro (esclusi diritti prevendita) e presso i punti vendita autorizzati.

La vendita dei tagliandi per il settore ospiti, così come stabilito dalle autorità competenti, è riservata esclusivamente ai possessori della Fidelity Card del Cosenza Calcio ed ai residenti nella Provincia di Cosenza, i quali non potranno acquistare il tagliando di accesso negli altri settori dello stadio”.