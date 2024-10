Reggina-Cosenza: aperto un solo settore ed attenzione alle indicazioni

Sarà la prima volta dopo Reggina-Monopoli della passata stagione. Il Granillo riapre i cancelli per i tifosi della squadra amaranto, anche se con capienza limitata e l’ingresso riservato ai soli abbonati dello scorso anno. Non tutti potranno essere soddisfatti perchè a fronte dei 5000 tesserati, le limitazioni impongono un numero massimo di spettatori.

Diventa fondamentale per poter accedere allo stadio, leggere attentamente tutte le indicazioni previste dal Decreto Ministeriale per non rischiare di rimanere fuori, seppur con in possesso il tagliando.