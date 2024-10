Reggina: i possibili recuperi ed uno squalificato per il derby con il Cosenza

Ormai è diventata una consuetudine che mister Stellone ha preso anche con un pizzico di ironia. Si presenta puntualmente in sala stampa con un fogliettino nel quale appunta i nomi di tutti gli indisponibili e la lista è sempre abbastanza corposa.

Leggi anche

Gli assenti ed i possibili rientri

In occasione della partita già giocata contro il Cittadella, addirittura nove i calciatori assenti, alcuni dei quali il tecnico spera di recuperare per il derby con il Cosenza. Dato per scontato che nulla ci sarà da fare per Lakicevic, Denis e Aya, l’allenatore amaranto ha anche anticipato che per precauzione il francese Menez avrebbe saltato almeno tre gare e vista la sosta programmata dopo il match con i silani, il suo ritorno è ipotizzato con la Cremonese. Altra assenza sicura è quella del capitano Loiacono, in diffida ed ammonito, mentre dalla squalifica rientrerà Lorenzo Crisetig. Fermi per influenza, si spera possano tornare a disposizione i vari Tumminello, Cortinovis e Franco, si attendono notizie riguardo Galabinov.