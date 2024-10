Reggina, Cozza: “Gli amaranto vogliono vincere i play off”

Ciccio Cozza, ex calciatore e bandiera della Reggina, sarà presente domenica all’inaugurazione dello Store amaranto sito in piazza Duomo. Il classe ’74 nato a Cariati, è intervenuto ai microfoni di CityNow confessando il suo pensiero in merito all’attuale squadra allenata da Roberto Cevoli in vista di questi play off.

Spero che in futuro – afferma l’ex Reggina – si possa ritornare in categorie superiori. Credo che la Reggina adesso se la possa giocare alla pari con le altre. Il primo turno in casa è una grande cosa, dovessimo superarlo poi quasi sicuramente si dovrebbe giocare in trasferta. Chi starà meglio mentalmente e fisicamente andrà avanti. La Reggina è una di quelle squadre che vuole vincere. E’ molto emozionante che sia ritornato in città – conclude – l’entusiasmo di un tempo.