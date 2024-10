Cozza: ‘Io e il presidente Gallo ci somigliamo. Reggina, per vincere servono i leader’

Un tuffo nel passato per ricordare una parte della grande storia della Reggina. Ospiti di rilievo a “Momenti Amaranto“, trasmissione andata in onda su Video Touring, presenti alcuni dei protagonisti delle due promozioni in serie A. Tonino Martino, Ivan Franceschini e l’indimenticato capitano Francesco Cozza. Con quest’ultimo si sono toccati tantissimi argomenti, la sua doppia promozione, i gol più belli ed ovviamente anche qualche battuta sul presente, sulla Reggina di Gallo, quindi la nuova società e le difficoltà delle ultime settimane:

“Intanto apprezzo moltissimo il presidente Gallo. Ci somigliamo molto. E’ uno che dice quello che pensa e soprattutto dice in maniera diretta che vuole: vincere, mi piace.

Sulla squadra avevo già detto in precedenza che, a prescindere dalle qualità dei singoli, non è facile mettere insieme a metà stagione tanta gente nuova, ma non solo. Ognuno arrivava da situazioni diverse, con una preparazione atletica diversa e nessuno di questi è giunto secondo le indicazioni del tecnico, essendo Drago arrivato a Reggio a campagna acquisti conclusa.

Insieme a questo, e lo dico in base all’esperienza che ho avuto da calciatore, in un gruppo è fondamentale ci siano dei leader, almeno uno per reparto ed in questa squadra non ne vedo. Quei calciatori di grande carisma che nei momenti di difficoltà riescono a trasmettere spinta e forza ai compagni. Non è un caso che le prime tre in classifica siano Juve Stabia, Trapani e Catania, perchè nei loro organici ci sono diversi leader. Il Catanzaro è una buona squadra, ma priva di giocatori con questa caratteristica.

I play off? Se mi chiedete di essere sincero vi dico che secondo me non sarà facile conquistarli. E’ vero che ci sono i tre punti sicuri con il Matera, ma li avrà anche una diretta concorrente come il Rende, speriamo di averne restituiti almeno due dai ricorsi delle penalizzazioni, ma sarà fondamentale vincere tutti gli scontri diretti con Sicula Leonzio, Cavese e Vibonese e due di questi si giocheranno fuori casa”.

