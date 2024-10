Calcio – Attenzione ai recuperi di oggi. La Reggina segue interessata

Qualche giorno fa si diceva che, come spesso accade, nel momento in cui la stagione entra nel vivo, ognuno per quelli che sono gli obiettivi da raggiungere, inizia a fare i primi calcoli. Ed in casa Reggina ci sono sicuramente i tifosi che da qualche settimana analizzano in maniera attenta la classifica, le partite giocate e quelle che si giocheranno, i match delle dirette concorrenti ed i recuperi.

A proposito di quest’ultimo aspetto, nella giornata di oggi due match, appunto di recupero, che interessano molto da vicino la Reggina, essendo a confronto quattro squadre impegnate nella lotta play off.

In Puglia alle 14,30 la V. Francavilla ospita la Viterbese, due compagini in salute ed in piena scalata in classifica, mentre in terra lucana il match valido per la nona giornata di ritorno tra il Potenza e la Sicula Leonzio.

Leggi anche