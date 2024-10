Iacopino: ‘La Reggina farà una grande partita. Novellino un signor allenatore’

Gara dal grande fascino quella tra Reggina e Catania, indimenticabili le sfide degli anni 70 in serie C. Poi i duelli anche nella massima serie ed oggi, grazie alle nuove ambizioni degli amaranto ed il rilancio degli etnei, diventa nuovamente una partita di grande interesse. Ne ha parlato uno che di questi match ne ha vissuti tantissimi come il dottore Franco Iacopino a Radio Gamma No Stop, intervento ripreso dai colleghi di tuttoreggima.com: ”

"La Reggina farà una grande partita, ma il Catania intravede la possibilità di riaprire il campionato. Novellino è un signor allenatore, ha già vinto questa categoria, è bravo a motivare i calciatori, ha rigenerato Lodi e Marchese. Gli amaranto hanno gli uomini e i mezzi per provare a mettere in difficoltà il Catania, Bellomo e Strambelli non sono gli ultimi arrivati. I nuovi arrivati hanno fatto fatica per il ritmo partita, la speranza è che Drago possa aver lavorato sull'aspetto fisico in queste due settimane". Gli etnei sono una squadra sicuramente molto forte sugli esterni, quando spingono fanno veramente male. Il Catania è una squadra difficile da attaccare e colpire". Io sono molto fiducioso che Drago possa riuscire a dare un senso a questo campionato e raggiungere l'obiettivo. Non è facilissimo giocare con la spada di Damocle della penalizzazione".