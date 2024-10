Ex Reggina, Toscano: ‘I risultati? Serve un’adeguata programmazione. Sull’esonero di Cevoli…’

Secondo il tecnico gli amaranto possono ancora raggiungere i play off

La Reggina nel cuore da sempre. Lui che è nato a Reggio Calabria e con la maglia amaranto ha raccolto anche diverse soddisfazioni, oltre che una grande promozione in serie B da protagonista. Mimmo Toscano oggi è allenatore della Feralpi Salò, squadra che occupa il terzo posto nel campionato di serie C girone B. Intervistato da Gazzetta del Sud, l’ex centrocampista amaranto parla dei suoi trascorsi con la maglia della Reggina, ma anche della Reggina di adesso: “Ha cambiato proprietà, l’organico è rivoluzionato e bisogna avere pazienza.

Nel calcio per raggiungere determinati risultati serve un’adeguata programmazione, ho saputo che il presidente Gallo è molto ambizioso. Fa piacere che sia arrivata una dirigenza forte che mira a riportare in alto il club, nonostante la pesante penalizzazione, il decimo posto è ancora possibile.

Non riuscirò a vedere la partita con il Catania, ho visto quella con il Rende ed è stato un bel derby. Sarà una partita avvincente e la spinta del Granillo potrebbe avvantaggiare gli amaranto.

Conosco Cevoli per averci giocato insieme. L’esonero è stata una decisione presa dalla nuova proprietà e non spetta a me giudicarla. Auguro a mister Drago di fare bene”.