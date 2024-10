Reggina, Di Chiara: ‘Vittoria dedicata al presidente Luca Gallo’

Finalmente la Reggina che tutti vogliamo. Battagliera, cattiva agonisticamente e vincente con un eurogol di Montalto. L’analisi dell’esterno Gianluca Di Chiara: Vogliamo dedicare la vittoria al nostro presidente per la scomparsa della madre. una piccola gioia in un giorno per lui molto triste”.

Leggi anche

Montalto? E’ matto, lo avesse fatto Ronaldo…

“E poi al nostro meraviglioso pubblico, vittoria per noi fondamentale. Stellone è stato un martello, abbiamo preparato la gara nei minimi dettagli, ma a prescindere dagli aspetti tattici, finalmente dopo due mesi siamo tornati al successo, per noi è stata una grandissima sofferenza, sono felicissimo. Adesso in questo mese dobbiamo dare tutto, un unico obiettivo, anche chi non gioca deve dare il massimo. Montalto in ritiro aveva fatto un gol uguale, quelle partitelle tra di noi. Ma da un matto come lui c’è da aspettarselo. Credo che se lo rivedrà per tante volte. Lo avesse fatto Cristiano Ronaldo avrebbe già fatto il giro del mondo”.