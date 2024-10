Reggina-Crotone: rallenta la prevendita. Il dato aggiornato sui biglietti venduti

Ci si era illusi di poter mantenere la media del primo giorno con seicento biglietti venduti la mattina ed altrettanti il pomeriggio. Un piccolo rallentamento si è invece registrato nella giornata di ieri ed uno più evidente questa mattina e quindi con una proiezione che porta ad un numero di spettatori decisamente inferiore rispetto a quello che si poteva immaginare ma soprattutto si voleva, per dare aiuto e sostegno ad una squadra in enorme difficoltà.

Il dato dei biglietti venduti

Sono circa trecento i tagliandi staccati questa mattina per un totale di 2320 biglietti venduti, un rallentamento che si spera possa da questo pomeriggio trasformarsi in una impennata, uno sforzo che si chiede ai tifosi comprensibilmente amareggiati ma che mai come in questo momento dovranno essere a sostegno della squadra perchè a prescindere dalle polemiche e le delusioni, conservare il patrimonio della serie B è di vitale importanza. I prezzi sono alla portata di tutti, il rumore del Granillo si deve sentire come ai bei tempi.