Reggina, Cucchietti. ‘Mi manda Castellazzi. Mi piacerebbe parare un rigore a Dybala’

E’ certamente la rivelazione assoluta di questa Reggina, attraverso parate incredibili, compresi tre calci di rigore, risultando spesso decisivo, è stato ospite del consueto appuntamento “A tu per tu” con la Web TV della società, Tommaso Cucchietti: “A Reggio sto benissimo, ho conosciuto tante persone ed ammiro quotidianamente un panorama che non credevo di poter mai vedere. Sono un appassionato di pesca e qui è l’ambiente ideale per sviluppare questa passione.

Arrivo in prestito dal Torino ed in questo momento non saprei dire se c’è la possibilità di rimanere anche per il prossimo anno. Ho iniziato a giocare quasi per caso, seguendo dei miei compagni, oggi mi ritrovo con la maglia della Reggina. Tra l’altro non sono andato subito in porta, grazie a Silvano Benedetti sono stato inserito tra i pali e con il duro lavoro sono riuscito a ritagliarmi il mio spazio.

Mi ha consigliato Castellazzi, ex portiere della Reggina, team manager del Torino, dicendomi di venire qui, una piazza calorosa con un grande pubblico che mi avrebbe aiutato nella crescita.

Spero davvero di poter tornare ad indossare la maglia della Nazionale, l’ho fatto con l’Under 18, mi piacerebbe farlo anche con l’Under 21.

Sui rigori c’è uno studio approfondito, insieme ai consigli di tutti coloro che mi hanno seguito nel mio percorso di crescita. Non sempre va bene, ci sono tanti aspetti che vengono presi in considerazione, su tutti l’intuito.

Mi piacerebbe parare un rigore a Dybala, soprattutto perché sono tifoso del Torino e farlo in un derby sarebbe bellissimo.

Bisogna sempre puntare più alto possibile, il primo obiettivo è la salvezza, poi vedremo dove si potrà arrivare”.