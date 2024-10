Reggina, Cucchietti: “Possiamo toglierci belle soddisfazioni”

E’ certamente uno dei giocatori dal rendimento più elevato in questa prima parte di stagione della Reggina. Tommaso Cucchietti, portiere amaranto, è un giovane scuola Torino che ha stupito per le abilità tra i pali: “Mi hanno sempre riconosciuto buone abilità sulle palle alte, ma c’è sempre da migliorare e accetto con serenità consigli e critiche. Spero di arrivare il più in alto possibile, non mi pongo limiti altrimenti non avrebbe senso giocare a calcio. L’anno scorso, essendo il terzo portiere del Torino, ho capito cosa significa essere in una squadra professionistica”, le parole di Cucchietti in conferenza stampa.

Il portiere di riferimento è Buffon, idolo per tutta la scuola italiana degli ultimi anni, ‘mi piace molto anche Courtois’, afferma Cucchietti che si dice sicuro delle qualità della formazione amaranto: “Dove vogliamo arrivare? Fare un bel campionato, senza strafare possiamo toglierci belle soddisfazioni. Pensiamo però prima di tutto a salvarci. I tifosi? Dispiace, soprattutto per una squadra giovane come la nostra la spinta della curva è importante”.