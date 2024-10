Reggina: da oggi il via al nuovi abbonati. Quale sarà la risposta?

In attesa dei rinnovi in Tribuna Est, sono state fino al momento 1238 le tessere sottoscritte

QUESTA VITA LA DEDICO A TE – Al via la seconda fase della campagna abbonamenti. Terminata la prelazione, dalle ore 15 del 29 luglio, sarà possibile sottoscrivere la nuova tessera per la stagione 2019/20.

In attesa dell’approvazione del progetto relativo il cambio dei seggiolini in tribuna Est, sarà possibile sottoscrivere la nuova tessera solo in Curva Sud e Tribuna Ovest. Per la Tribuna Est le modalità saranno rese note nei prossimi giorni.

In questa fase gli abbonati della scorsa stagione, potranno effettuare il cambio di settore/posto mantenendo lo status di “vecchio” abbonato: sarà possibile effettuare la variazione passando dalla Curva Sud/Tribuna Est in Tribuna Ovest.

Per sottoscrivere il nuovo abbonamento sarà necessario esibire il documento d’identità

Di seguito giorni e orari di apertura biglietteria a Piazza Duomo:

Lunedi 29 luglio dalle ore 15:00 alle ore 20:00

da martedi 30 luglio a sabato 3 agosto dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00

domenica 4 agosto chiuso

Leggi anche