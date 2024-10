Reggina: arriva Loiacono. Difesa completa? Decide mister Toscano

Si avvia verso la sua conclusione anche la seconda parte di ritiro. La Reggina è scesa in campo nella serata di ieri per l’amichevole contro il Foligno, per un match che ha fornito ulteriori indicazioni al tecnico.

Si è visto per la prima volta Bertoncini, mentre la piacevole sorpresa è stata certamente la prestazione di Redolfi, giocatore in uscita secondo i programmi societari ed aggregatosi al gruppo per necessità. Ha lavorato con tanta intensità il difensore arrivato lo scorso anno come punto di forza del reparto arretrato ma con il passare del tempo sempre meno protagonista.

Da capire quanto abbia convinto Toscano in questi giorni, fermo restando che per la difesa il DS Taibi ha già chiuso con Giuseppe Loiacono, l’esperto centrale che oggi si unirà ai nuovi compagni, arrivato in amaranto dopo un lungo percorso al Foggia. Come detto si aggregherà al gruppo e domani sarà ufficialmente un giocatore della Reggina essendo prevista la firma del contratto.

Ricapitolando, quindi, reparto arretrato completo se mister Toscano decidesse di tenere anche Redolfi, altrimenti si dovrà intervenire per un altro elemento.

