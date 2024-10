Reggina: ufficiale dato finale rinnovo abbonamenti. Aspettando la tribuna Est

In attesa dell’approvazione del progetto relativo il cambio dei seggiolini in tribuna Est cosi come previsto dalla normativa della Lega, sarà possibile sottoscrivere la propria tessera solo in Curva Sud e Tribuna Ovest. Per la Tribuna Est, le modalità saranno rese note nei prossimi giorni.

GIORNI E ORARI DI ATTIVITA’ DELLA BIGLIETTERIA UFFICIALE DEL CLUB

Da lunedì 29 luglio, i nuovi abbonati potranno sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 2019/20.

Lunedi 29 luglio dalle ore 15:00 alle ore 20:00

da martedi 30 luglio a sabato 3 agosto dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00

domenica 4 agosto chiuso