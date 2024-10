Reggina: Dall’Oglio ha firmato, adesso tocca a Urso e Curiale

Il completamento dell’organico, secondo quelle che erano le richieste di mister Pergolizzi, potrebbe avvenire nelle prossime ore. Il tecnico, a precisa domanda sulle esigenze della squadra, ha parlato di rinforzi necessari in mezzo al campo, anticipando che la società era pronta ad accontentarlo. Presente al match di Coppa Italia contro la Vibonese, Jacopo Dall’Oglio, centrocampista di esperienza che dovrebbe coprire quella mancanza effettiva di ruolo e quindi fungere da play in un reparto che comunque presenta già qualità e quantità ma priva di calciatori con determinate caratteristiche.

Leggi anche

Insieme a lui, nelle prossime ore, si attendono le firme di Francesco Urso, centrocampista ex Cavese e l’esperto attaccante Davis Curiale. E potrebbe non essere finita qui, perchè dopo la questione non risolta con Martinez, alla corte di Pergolizzi dovrebbe arrivare un altro portiere o forse due.

Quattro o cinque ingressi necessariamente dovrebbero comportare alcune uscite per evitare sovrannumero in organico di elementi fuori dai programmi tecnici. Parodi attende una chiamata che al momento non è arrivata, su Martinez attendiamo notizie chiare sulla sua posizione dalla società come per Rosseti, in dubbio anche Pedalino, soprattutto dopo l’arrivo di Giuliodori.