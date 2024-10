Il vicesindaco Carmelo Versace sulla chiusura della Curva Sud

Il vicesindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace è intervenuto nel corso della trasmissione “Zona Amaranto” in onda su CityNow, sulla questione riguardante la chiusura della Curva Sud: “Il tutto è nato da un difetto di comunicazione tra gli uffici e voglio spezzare una lancia in favore del delegato Giovanni Latella che si è assunto una responsabilità anche oltre le competenze degli uffici comunali. La Commissione per gli eventi sportivi voleva determinate rassicurazioni che sono arrivate nel pomeriggio di sabato, non sono bastate e si sta procedendo con ulteriore documentazione a fronte dei lavori della recinzione che pur non essendo un tecnico mi dicono sia fatta molto bene. Spero che a stretto giro e con molto anticipo possa essere data la giusta comunicazione all’esterno e ci si possa riappropriare di quella curva importante per i tifosi e per la squadra.

La recinzione realizzata è quella che può garantire la sicurezza, non saremmo stati così ingenui. Chi sta effettuando quei lavori, e non è l’amministrazione comunale, avrebbe dovuto fare una comunicazione più adeguata. Qualunque sia l’intervento necessario per consentire la riapertura del settore lo faremo e non ci tireremo indietro, per presentarci all’appuntamento casalingo della Reggina con la riapertura della curva. La Commissione è tecnica, non partecipano gli amministratori e si può riunire anche 24 ore prima di un evento. Non c’è nessun problema di ordine pubblico ma di calcolo e credo che la questione sia superabile”.