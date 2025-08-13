Reggina: ancora due giorni per il rinnovo degli abbonamenti. Il dato attuale
Si attendono le ultime novità sul calciomercato. Arriverà un Under
13 Agosto 2025 - 00:37 | Redazione
Si avvicina la chiusura della fase di prelazione per i tifosi amaranto. Restano infatti soltanto due giorni per rinnovare il proprio abbonamento, dopodiché la campagna sarà aperta anche a chi vorrà sottoscrivere una nuova tessera.
Lo scorso anno quelle emesse furono 2.239, a cui si aggiunsero in seguito altre 150, non comprese nel diritto di prelazione. Ad oggi la Reggina ha raggiunto quota 1.692 rinnovi, un numero che lascia ben sperare: mantenendo l’attuale ritmo quotidiano, si potrebbe arrivare a confermare quasi interamente il dato della passata stagione.
Sul campo, invece, la squadra di mister Trocini prosegue il lavoro di preparazione. Oggi pomeriggio, alle ore 16, al centro sportivo Sant’Agata, la Reggina affronterà l’Ardore in un nuovo test amichevole per continuare a mettere minuti nelle gambe e affinare schemi e intesa in vista dell’inizio del campionato.