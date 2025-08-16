Reggina: arriva il dato finale della prima fase della campagna abbonamenti

Lo scorso 14 agosto si è conclusa la prima fase della campagna abbonamenti della Reggina, riservata esclusivamente ai vecchi abbonati. Il bilancio è buono: 2056 tifosi hanno deciso di rinnovare la propria tessera, ricordando il dato della passata stagione che ha visto 2239 sottoscrizioni. Un calo minimo che probabilmente verrà recuperato con i nuovi.

Da ieri è partita la seconda fase della campagna, quella dedicata alla vendita libera. Gli abbonamenti possono essere acquistati online, mentre da lunedì 18 agosto sarà possibile sottoscriverli anche allo Store ufficiale della Reggina.

La società punta così a proseguire sulla strada dei buoni numeri registrati fin qui, con l’obiettivo di aumentare ancora le presenze sugli spalti e garantire un sostegno caloroso per tutta la stagione.