Reggina, da De Francesco ad Armeno: il punto sul mercato

di Matteo Occhiuto – Sliding doors a Reggio Calabria. La compagine amaranto sta attuando in maniera massiccia la tanto attesa ed auspicata rivoluzione del parco giocatori. Mezavilla dovrebbe essere il primo a dire addio al club dello Stretto, seguito a breve da molti altri compagni.

Ma andiamo con ordine, partendo da chi potrebbe arrivare. In primis va segnalato il nome di Gennaro Armeno, che già potrebbe aggregarsi al gruppo, divenendo così il secondo acquisto ufficiale dopo Giuffrida. L’arrivo dell’esterno sinistro di Pozzuoli rappresenterebbe l’ennesimo indizio sulla possibile partenza di Toti Porcino.

Il classe ’95, come noto, non rinnoverà il contratto in scadenza a ed è sempre più vicino a salutare la squadra della sua città. Discorso praticamente identico per De Francesco: anche il giocatore scuola Lazio avrebbe possibilità vicinissime allo zero di rimanere a Reggio Calabria fino al termine del proprio contratto.

Altri elementi con la valigia in mano risultano essere Silenzi, Turrin e Maesano. Che, secondo quanto riferito dal Alfredo Pelliccioni, DS del Monopoli, a Radio Reggio Più, potrebbe essere coinvolto in uno scambio che riporterebbe in amaranto Marco De Vito.