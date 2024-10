Reggina, De Francesco gioca e segna. Cambiano gli scenari?

di Michele Favano – La storia è nota, quindi anche inutile riavvolgere in nastro. In maniera chiara è stato lo stesso Maurizi a chiedere di mettere la parola fine sulla infinita vicenda che riguarda il duo Porcino e De Francesco. In tempi non sospetti, però, vi abbiamo anche detto che, nonostante i tanti punti in comune, compreso il procuratore Bruno Larosa, i percorsi sarebbero stati differenti e le decisioni ultime ne sono la dimostrazione.

Il capitano, diversamente dall’esterno reggino, è stato convocato per il match contro la Paganese, inserito nell’undici titolare ed ha addirittura segnato.

De Francesco è lo stesso calciatore al quale lo scorso nove gennaio è stato comunicato di non rientrare più nei programmi tecnici dell’allenatore e quindi invitato a trovare squadra, possibilmente entro il 31 gennaio.

Tutto lasciava pensare ad una interruzione anticipata del rapporto e il sicuro non utilizzo fino a conclusione di questo mese. Qualcosa, però, è cambiato nei giorni scorsi, una sorta di avvicinamento delle parti fino alla decisione di convocare e mandare in campo il numero dieci amaranto.

Il quale ha mostrato serietà e professionalità, oltre ad una personalità spiccata nell’assumersi la grande responsabilità di battere un calcio di rigore pesantissimo. Cosa sarebbe successo in caso di errore? Meglio non pensarci, il buon Alberto l’ha messa dentro, per la gioia di tutti, nessuno escluso, visti i tanti abbracci a lui riservati a fine gara.

Cambieranno gli scenari adesso? Secondo quanto riferisce l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà no, visto che il giocatore sarebbe pronto a lasciare comunque a breve la Reggina. Prossimo il suo passaggio allo Spezia.