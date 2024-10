Reggina: due club su De Rose, determinante l’incontro con Taibi e Toscano

Il mercato di chi non gioca è apertissimo. In tanti guardano in casa amaranto

C’era da aspettarselo. Sui calciatori della Reggina ci sono le attenzioni di doversi club. D’altronde dopo un campionato strepitoso con tanti grandi protagonisti, le società più ambiziose della prossima serie C, hanno inevitabilmente messo gli occhi addosso.

Già detto di Simone Corazza, con le precisazioni del suo procuratore Andrea D’Amico, non mollano la presa su Ciccio De Rose sia il Modena che il Palermo. Rispetto al centravanti, il capitano amaranto ha qualche anno in più ed una proposta contrattuale di particolare interesse, potrebbe far vacillare il centrocampista che, però, come tanti altri, è particolarmente legato a società e tecnico ed avrebbe il desiderio di poter tornare in serie B.

La Reggina registra questo doppio interesse, ma poi saranno le valutazioni del tecnico Toscano, del DS Taibi e la volontà del calciatore a deciderne il futuro.