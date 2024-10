Reggina: tutto in questo finale, decisivi gli scontri diretti. Date e orari delle prossime gare

Si dovranno giocare ancora sette gare nelle quali ogni squadra cercherà di raggiungere l’obiettivo prefissato. Tra queste ovviamente la Reggina, alla ricerca di un posto dentro la griglia dei play off, occupata per tanto tempo e scivolata via tra la pesante penalizzazione e la mancanza di vittorie delle ultime settimane.

Saranno sette partite finali in calendario, sei per la compagine di Drago visto che chiuderà la stagione con una settimana di anticipo, non dovendo scendere in campo contro il Matera, dove saranno assegnati i tre punti a tavolino.

Questo il percorso della Reggina da domenica fino al termine della stagione:

24 marzo: Reggina-Catania (ore 14.30)

31 marzo: Rieti-Reggina (ore 14.30)

07 aprile: Reggina-Sicula Leonzio (ore 18.30)

14 aprile: Cavese-Reggina (ore 14.30)

20 aprile. Reggina-Casertana (ore 18.30)

28 aprile: Vibonese-Reggina (ore 15)

05 maggio: Reggina-Matera

L’altra partita probabilmente da due punti si gioca nelle aule dei tribunali esattamente giovedi 28 marzo, davanti alla Corte Federale d’Appello dove la società del presidente Gallo conta di vedersi annullata almeno la recidiva (2 punti).

