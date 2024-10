Reggina, Iiriti: ‘Sfateremo il tabù risultato anche con la promozione sui biglietti’

Spesso iniziative per portare i tifosi allo stadio, non hanno prodotto vittorie

I numeri sono tutti dalla parte della Reggina. Parliamo delle presenze che si sono registrate al Granillo da quando si è insediata la nuova società. Circa 4000 gli spettatori per Reggina-Viterbese, 11.000 con il Catanzaro, 7000 con il Potenza, 6600 con il Rende. Per un totale di circa 30.000 spettatori in quattro gare, partecipazione che da anni non si registrava allo stadio.

Insieme all’entusiasmo giunto con l’arrivo di Luca Gallo, vi sono state anche una serie di iniziative promozionali che hanno certamente contribuito ad agevolare la partecipazione e sarà così anche in occasione del match contro il Catania con prezzi veramente popolari.

A tale proposito si è scambiata qualche battuta con il DG Vincenzo Iiriti, intervenuto qualche giorno addietro su Radio Antenna Febea in riferimento ad una statistica che vuole spesso la mancanza di un risultato pieno a fronte di questo tipo di iniziative: “Vogliamo la gente allo stadio, ha detto il DG – perché la Reggina ha bisogno del calore e del sostegno del proprio pubblico. Non porta bene? Proveremo a sfatare anche questo tabù”.