Reggina, Denis: ‘Ci hanno rubato la partita’

Queste le dichiarazioni del Tanque Denis, in sala stampa, al termine di Reggina-Bari.

C’è tanto amaro in bocca. È difficile fare un’analisi di una partita del genere. Anche nel girone d’andata ci è stata rubata. Durante la settimana stiamo a lavorare non a pettinare bambole. Ci hanno portato via una partita a causa di due metri di fuorigioco. È difficile analizzarla.

Si è vista una Reggina migliore. Non abbiamo sofferto, il Bari non ha fatto un tiro in porta. È stata una gara particolare, non spettacolare, ma ritengo siamo stati bravi.

Sono andato dall’arbitro a dire che non si possono sbagliare certe valutazioni. Io sono pagato per segnare, loro per dirigere la gara.