Reggina acciuffata all’ultimo. Invariata la situazione in classifica

Non basta una super rete del Tanque per battere il Bari

Termina sul punteggio di 1-1 la gara dello Stadio Oreste Granillo tra Reggina e Bari. Alla rete di Denis al minuto 68 ha risposto a tre minuti dalla fine Perrotta.

PRIMO TEMPO

Un primo tempo tutto sommato equilibrato quello disputato dalle due squadre, con il punteggio a reti bianche che ha perfettamente rispecchiato quello visto in campo.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa gli amaranto sono entrati con il piglio giusto, tenendo in mano il pallino del gioco e passando in vantaggio con il Tanque Denis. Soltanto una giocata su calcio piazzato, abbastanza rocambolesca, ha permesso ai galletti di acciuffare un pareggio che per quanto visto in campo è un risultato che penalizza gli amaranto.

SITUAZIONE CLASSIFICA

Nel match di Monopoli, i padroni di casa hanno fermato la Ternana. In vetta resta tutto invariato.