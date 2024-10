Reggina, Denis: ‘Colpito dall’entusiasmo. Un difetto di Toscano…’

La Reggina suscita grande interesse, per il lavoro che svolge la società, ma soprattutto per i risultati che sta ottenendo sul campo. Ospiti di Sportitalia, il tecnico Mimmo Toscano e l’attaccante argentino Denis. Questi alcuni passaggi del suo intervento:

“Son venuto a Reggio perchè mi ha convinto il progetto. Il DS Taibi mi ha fatto capire che tipo di entusiasmo può dare una piazza come quella reggina ed in effetti quando sono arrivato in aeroporto ne ho avuto conferma. La Reggina non merita la serie c e stiamo lavorando per portarla dove realmente deve stare e piano piano lo stiamo facendo.

Abbiamo un organico importante, è sempre necessario farsi trovare pronti. Tutti vorrebbero giocare tutte le partite, ma alcune volte è importante capire la situazione. Adesso chiunque entri sta facendo bene, l’importante è sempre il bene della Reggina. Un difetto di mister Toscano? Ci fa lavorare troppo (ride).