Reggina, Dg Gianni: ‘E’ emergenza nazionale. Ci aspettiamo aiuti sulle contribuzioni’

Le reazioni del mondo del calcio e degli addetti ai lavori che analizzano l’attuale momento. Gianlucadimarzio.com ha interpellato anche il DG della Reggina Andrea Gianni: “E’ un’emergenza nazionale, noi ci dobbiamo attenere pedissequamente a tutto quello che ci viene impartito. Ci aspettiamo qualche azione di emergenza in relazione alle contribuzioni e qualche aiuto perché oggi le società sono in difficoltà. Noi per ciò che concerne la Reggina abbiamo attuato tutto quello che dobbiamo attuare, abbiamo chiuso il centro sportivo la settimana scorsa, sospensione settore giovanile e sanificazione di tutti gli impianti”.

Sul discorso sostegno il presidente della Lega Pro Ghirelli si sta battendo moltissimo affinchè il Governo vada incontro soprattutto alle società di serie C, visto che hanno come unica fonte di guadagno i botteghini. Il crollo economico è clamoroso ed andando in difficoltà le aziende dei vari presidenti, di conseguenza il trauma è anche per i club.

