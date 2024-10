Ghirelli: ‘I presidenti di serie C impeccabili, ma il Governo li aiuti’

Interpellato da più parti, il presidente della Lega Pro con grande disponibilità risponde ai tanti punti interrogativi sul futuro della serie C, ma lancia anche un appello al Governo. Questo il suo intervento a “Pianeta Bianconero” con le dichiarazioni riprese da TuttoC.com:

“In un momento delicato come questo, la linea che abbiamo seguito dall’inizio è stata quella di mettere lo sport in secondo piano, senza sottovalutare nulla ma nemmeno accelerando la paura.

La nostra è stata la Lega della sospensione delle gare ma, in una situazione di emergenza, c’è una catena di comando che va rispettata e, quando ci è stato detto che si poteva giocare solo a porte chiuse, abbiamo obbedito. Ora, però, siamo disposti a spostare fino a fine giugno il termine dei campionati, se ci saranno le condizioni per poter riprendere a giocare.

Per superare questo momento abbiamo bisogno di una mano dal Governo e pertanto abbiamo chiesto che un intervento finanziario in favore delle imprese riguardi anche il calcio della Serie C. I nostri presidenti si sono comportati fin qui in maniera impeccabile ma ora rischiano di pagare due volte perché, se andranno in sofferenza con le proprie aziende, inevitabilmente ne subiranno le conseguenze anche i club che comandano. Abbiamo chiesto al Governo di tenere in debita considerazione questo elemento”.