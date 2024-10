Reggina: Di Chiara analizza la sconfitta di Parma: ‘Il fallo c’era, ma…’

Ospite di “Momenti Amaranto“, Gianluca Di Chiara ha parlato della sconfitta subìta a Parma ma anche della prossima sfida che la Reggina dovrà giocare in casa contro il Perugia.

“Siamo dispiaciuti per questa sconfitta perchè la partita era stata preparata bene. Il Parma ha puntato a chiudere il nostro gioco ed abbiamo avuto delle difficoltà, fermo restando che ci sono state almeno due occasioni nitide che non siamo riusciti a concretizzare. Loro sono stati bravi, invece, a sfruttare due errori nostri e non siamo riusciti più a riprendere la gara. Su quell’anticipo forse potevo andare giù perchè il fallo c’era, ma ci sono state altre nostre ingenuità. Una gamba tesa, io volevo chiudere l’azione, una volta persa la palla ho provato a prendere l’avversario ma era già lontano, fermo restando che non voglio attaccarmi a queste cose, certo se vado giù metto qualche dubbio all’arbitro e forse di fa un controllo Var. Abbiamo anche discusso sul come sono arrivate le tre sconfitte, andando sempre in svantaggio, ma vorrei dire che sia a Modena come a Terni, ci sono state delle parate importanti dei portieri e quindi analizzando tutto in maniera completa, si deve tenere conto anche della presenza dell’avversario. Certo, non si può andare sempre in vantaggio e quindi con equilibrio e calma dobbiamo migliorare una volta andati sotto”.