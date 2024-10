Reggina: profilo interessante per la corsia di sinistra

In uscita in quel ruolo dovrebbe essere Matteo Rubin

“Donnarumma non è l’unico profilo che stiamo seguendo in quel ruolo“. Potrebbe sembrare la solita frase di circostanza, ma in realtà il Ds Taibi per ogni ruolo da coprire, sonda il terreno su più calciatori. Qualche giorno addietro si parlava di Nikola Jakimovski, giocatore di fascia esperto, già con le maglie di Benevento e Bari. Il nome nuovo rilanciato da Gazzetta del Sud è quello di Gianluca Di Chiara di proprietà del Benevento ed in forza al Perugia. Nel suo ruolo garanzia assoluta per la cadetteria, conta esperienze anche nella massima serie.