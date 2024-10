Reggina, dicembre da ricordare in tutti i sensi. C’è già la data del closing?

Momento positivo per la squadra amaranto e settimo posto in classifica. Adesso il Trapani, poi l'attesa per la cessione della società

Da uno a dieci, quanto fastidio provate pensando che a questa Reggina andranno tolti dei punti (almeno sei)? Non abbiamo dubbi che la seccatura raggiunga i livelli massimi, in virtù soprattutto di quanto sta accadendo ultimamente, con una vittoria dietro l’altra che sta portando la squadra di Cevoli in posizioni di classifica inaspettate, quasi riuscendo a cancellare quanto accaduto in quei famosi tre giorni dal 17 al 19 dicembre in cui tutto sembrava perso.

E’ davvero impressionante il ruolino di marcia, con un mese, l’ultimo dell’anno, che negli anni aveva regalato solo amarezze e tante contestazioni. Ad ora Sandomenico e compagni si ritrovano con sei vittorie in cinque gare disputate in attesa del match di giorno trenta, che dà il via al girone di ritorno e dopo la sua conclusione, forse aprirà una fase nuova dal punto di vista societario. La lunga pausa del campionato, consentirà l’effettuazione del closing (entro il 10 gennaio?) per il passaggio di proprietà, almeno per quello che riguarda le quote di maggioranza, così come già annunciato attraverso il comunicato di qualche giorno addietro. Le strategie iniziali, per uscire da un momento di grandissima difficoltà, erano quelle di una cessione quasi totale del gruppo dei titolari, per salvare il salvabile e quindi arrivare senza particolari danni al termine di questo campionato.

Da capire se i fatti che si sono verificati in questi ultimi giorni porteranno ad un cambio progettuale o ci sarà la possibilità di mantenere la parte più importante di questo gruppo e quindi continuare a sognare. E si, proprio sognare, perchè da queste parti si è vissuto negli ultimi anni solo di grandissime sofferenze ed ora con il settimo posto conquistato, la collocazione in piena griglia play off, i tifosi hanno ritrovato entusiasmo e voglia di partecipare. Siamo certi che domenica al Granillo, le presenze aumenteranno rispetto al solito. La sfida alla seconda in classifica, insieme al momento positivo della squadra, rende tutto più coinvolgente.