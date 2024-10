Reggina, a dicembre due su due. Ne mancano ancora cinque. Il quadro completo con date e orari

Quando si vince si vuole giocare il più possibile per cercare di approfittare del buon momento. Il ciclo intenso di partite che la Reggina aveva ed ha in programma per questo mese di dicembre, inizialmente e per come stavano andando le cose preoccupava e non poco, oggi si guarda agli impegni ravvicinati, invece, con più ottimismo.

Due le partite già giocate e vinte in questo mese, quelle contro Rieti e Sicula Leonzio, altre cinque bisogna giocarle fino al prossimo 30 dicembre. La prima è dietro l’angolo, il turno infrasettimanale contro la Cavese di domani sera al Granillo ore 18,30, di seguito il programma delle altre gare:

Domenica 16 dicembre, ore 16.30 – Casertana-Reggina

Domenica 23 dicembre, ore 20.30 – Reggina-Vibonese

Mercoledì 26 dicembre, ore 14.30 – Matera-Reggina

Domenica 30 dicembre, 16.30 – Reggina-Trapani