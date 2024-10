Reggina, ecco il difensore per il cambio di modulo. Maesano ai saluti

E’ vigile ed attenta la Reggina in questa sessione di calciomercato. Non ci sono più dubbi riguardo l’idea di rivoluzionare l’organico che, con ogni probabilità, alla ripresa contro la Paganese presenterà tanti volti nuovi. E per come sta per essere condotta questa seconda sessione, la sensazione è che oltre a diversi giocatori in entrata, l’altra novità potrebbe essere rappresentata dal cambio di modulo, già praticato in occasione della trasferta vittoriosa di Catanzaro.

Come già detto, gli errori anche in quella circostanza non sono mancati, ma nel complesso la squadra ha mostrato maggiore solidità e robustezza, insieme allo sviluppo di un gioco sulle corsie esterne che in realtà mancava da tempo.

E nell’ottica di questa nuova idea tattica, dalla Puglia arrivano notizie riguardanti il possibile scambio tra il difensore De Vito e Carmelo Maesano. L’eventuale arrivo del centrale, rientrerebbe tra le tante similitudini tra la Reggina di questa stagione e quella della scorsa.

Per Marco De Vito, infatti, sarebbe un ritorno, gradito, che andrebbe a dare ulteriore forza ad un reparto che nel corso di questa prima parte di stagione, ha mostrato le maggiori lacune.

Insieme a questo la possibilità per il giovane Maesano di tornare a calcare il rettangolo di gioco, dopo un lungo periodo con la Reggina vissuto ai margini. Gli sviluppi della trattativa potrebbero esserci a breve, ricordando che la stessa era stata avviata la scorsa estate senza esito positivo.