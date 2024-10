Reggina: dall’indiscrezione all’arrivo. Pronto un nuovo difensore per Toscano

Stamattina era stato Alfredo Pedullà ad anticipare la notizia riguardante la trattativa tra la Reggina ed il giovane difensore greco Dimitrios Stavropoulos, classe 97. Detto, fatto, il calciatore a brevissimo sarà a disposizione del tecnico Toscano. Giocatore dalla notevole stazza fisica, bravo nel gioco aereo e nell’anticipo, spesso si è fatto trovare pronto anche in zona gol.

Si rinforza ulteriormente la batteria dei difensori, in attesa di capire tra quelli presenti in organico chi andrà via oltre ai coliti noti. E sempre alfredopedulla.com scrive:

“La Reggina ha raggiunto l’accordo con Dimitrios Stavropoulos, difensore centrale greco di 191 centimetri, classe 1997, cresciuto nell’Olympiakos e reduce da una lunga esperienza con il Panionios“.