Reggina, Dionigi: ‘Il Bari farà tanti acquisti? Un vantaggio per gli amaranto’

“Buongiorno Reggina” prima trasmissione del nuovo anno su Reggina Tv. Tra gli ospiti l’ex attaccante amaranto Davide Dionigi: “Girone di andata stratosferico. La forza della Reggina è stata nella partenza che forse in pochi si aspettavano. Nel costruire la squadra e nel proporre un certo tipo di calcio diverso rispetto al solito, ha spiazzato molti, il resto è venuto di conseguenza. Il Potenza può tenere botta fino al fine, è un gruppo tosto, equilibrato, probabilmente non riuscirà a centrare l’obiettivo perchè ci sono squadre più forti, ma ha tutto per fare bene ai play off ed è ben gestita dal suo presidente.

De Rose è un giocatore esperto per la categoria ed il suo rendimento dipende anche dal tipo di gioco che si propone. Superfluo dire che mi ha sorpreso Corazza, mi piacciono molto quei tre dietro (Loiacono, Bertoncini, Rossi). La Reggina va solo rifinita, ha una identità, un gioco preciso per cui mettere tanta gente nuova dentro anche se forte potrebbe non giovare. Paradossalmente se il Bari conferma le intenzioni di cambiare molto in questo mercato di gennaio, sarà un vantaggio per la Reggina. In Lega Pro i nomi sono figurine, non servono a nulla, soprattutto in questa categoria, ci vogliono giocatori funzionali. Sarao è un buon giocatore, ma conoscendo Mimmo (Toscano), non credo lo impieghi da subito. Non è un grande bomber, ma assolutamente funzionale perchè combatte, si sacrifica per la squadra, lotta, proprio il tipo di calciatore che serve al gioco degli amaranto. Acquisto azzeccato. Reggina-Bari sarà il crocevia del campionato, se si supera anche quella…”

