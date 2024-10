E’ partito ufficialmente il calciomercato. Date e orari della sessione invernale

Pur con tantissime trattative già avviate ed alcune quasi concluse, il calciomercato in Italia si apre ufficialmente nella giornata di oggi (2 gennaio) e si concluderà il prossimo 31 di gennaio alle ore 20, termine ultimo che fisserà le operazioni in entrata, mentre ci sarà spazio per quelle in uscita, solo in quei paesi in cui la chiusura è posticipata di qualche giorno (Portogallo e Russia).

