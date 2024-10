Calcio, Perinetti: ‘Reggina marcia incredibile, ma c’è un intero girone’

Questa volta è toccato ad uno dei DS più conosciuti Giorgio Perinetti (ex Bari) ad esprimere il proprio parere sul campionato di serie c girone C, ai microfoni di TuttoC.com:

“La Reggina che sta facendo una marcia incredibile e, a sorpresa, ha dato 10 punti di distacco al Bari. La Reggina ha già vinto? No, non si dice mai finché non hai la matematica. Anche perché manca un intero girone di ritorno oltre al calciomercato di gennaio”.

Leggi anche

Leggi anche