Reggina: Toscano spiega i meriti del presidente Gallo ed elogia Taibi

"Per vincere ci vuole qualità, ma non solo quella..."

Nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il tecnico Mimmo Toscano tocca diversi argomenti, tra questi il passaggio in cui sottolinea i meriti della dirigenza amaranto, per quanto fatto fino ad oggi:

Leggi anche

“Non si raggiungono certi risultati per caso. Il merito è del lavoro straordinario di Taibi e della determinazione del presidente Luca Gallo. Credo che ciascun reggino, anche chi non ama il calcio, debba essere riconoscente al presidente che ha ridato entusiasmo alla città sotto tutti i punti di vista.

Per vincere ci vuole una perfetta sintonia tra squadra, società e ambiente. La qualità deve esserci, ma non sempre basta. Serve un clima di armonia, fermo restando che ancora non abbiamo vinto nulla.

Denis e Corazza? German ha avuto la straordinaria umiltà di mettersi in gioco, Simone, dopo diversi infortuni, ha voluto dimostrare di poter recitare un ruolo importante nel calcio e ci sta riuscendo. Ma è il gruppo fantastico, dal primo all’ultimo. La concorrenza non ci farà sconti, tutti cercheranno di fermarci”

Leggi anche