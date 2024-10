Reggina: aveva ragione Taibi. L’alternativa a Liotti c’è già

In occasione della trasmissione Passione Amaranto in onda su Reggina Tv, il Ds Taibi, sollecitato sulla trattativa con il Pisa per Liotti e sulla resistenza della società toscana a cederlo aveva risposto in maniera secca e lapidaria: “Andremo su un altro“. Una frase che detta in quel modo ed accompagnata da un sorriso, aveva fatto pensare alla classica risposta strategica, ma secondo quanto scrivono invece i colleghi di TMW, in realtà la Reggina sta già lavorando su soluzioni alternative: “Alla ricerca di un terzino sinistro la Reggina aveva messo nel mirino Daniele Liotti del Pisa. Il club nerazzurro, però, non è intenzionato a privarsi del giocatore, ed ecco quindi che i calabresi puntano al piano B e secondo quanto raccolto da TMW, nel mirino del Ds Taibi è finito Giuseppe Agostinone, ora in forza Alessandria“.

