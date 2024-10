Reggina: Pedullà lancia un nome nuovo. ‘Le operazioni saranno più di due’

"Non escludo un colpo a sorpresa" dice l'esperto giornalista

Reggina sul mercato ed il primo colpo, Manuel Sarao, era stato abbondantemente anticipato dall’esperto Alfredo Pedullà, intervenuto telefonicamente a Passione Amaranto: “Sarao è il classico attaccante che ti aiuta a risolvere le partite come quelle contro la Viterbese. E’ un giocatore che può dare una mano di aiuto importante.

Se c’è da aspettarsi altro? Penso che la Reggina farà altre due o tre operazioni. Un centrocampista, un terzino sinistro e poi c’è da monitorare la situazione di Marchi. Il giocatore si sottoporrà a controllo i primi di gennaio e dopo verranno fatte le dovute valutazioni.

Sono d’accordo con chi ha sostenuto che il mese di gennaio è quello delle opportunità. Guidetti della Feralpi Salò è un calciatore che interessa, Toscano lo conosce bene ed è in scadenza. Il tecnico ha dimostrato di poter fare la differenza con l’utilizzo di giocatori per 25-30 minuti.

Porcino non è un obiettivo, Liotti si, il Pisa vuole un indennizzo in caso di promozione della Reggina ma la società amaranto non vuole regalare soldi. Ci può però essere una sorpresa. Si sta lavorando al riscatto di Bresciani”.

