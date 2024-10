Reggina-V. Francavilla: si va verso il cambio di orario, manca l’ultimo ok

La prima giornata del girone di ritorno non si è giocata per lo sciopero indetto dalla Lega Pro in protesta con il Governo sulla questione defiscalizzazione. Per quello che riguarda la Reggina, il match contro il Francavilla si recupererà mercoledi 22 gennaio 2020 con un orario dai più definito scomodo, fissato per le 18.30.

Come anticipato dal DG Andrea Gianni, si sta lavorando per ottenerne lo spostamento con la richiesta formulata dalla società e già accettata anche dalla squadra avversaria la Virtus Francavilla. A questo punto si attende solamente il si della Lega. Cambierebbe ed anche di molto la presenza di pubblico sugli spalti del Granillo.

