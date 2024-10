Calcio, Tateo: ‘La Reggina ha preso un grande attaccante’

Ospite di “Buongiorno Reggina” il procuratore Giovanni Tateo, che parla del nuovo attaccante della Reggina Manuel Sarao, suo assistito:

“Sono in viaggio verso Cesena per definire gli ultimi dettagli, ma ci siamo è tutto fatto. Il 2 di gennaio la Reggina lo ufficializzerà, il trasferimento è definitivo con scadenza contrattuale 2021 e prolungamento in caso di serie B di un’altra stagione.

Non perchè lo gestisco io, ma Sarao ha delle caratteristiche che nonostante la stazza fisica è molto mobile, non è la classica prima punta statica ma di grande movimento, ce ne sono pochi come lui in questa categoria.

Nell’organico della Reggina un giocatore così mancava, riesce a dare profondità, è forte di testa, anche sulle palle lunghe può dare una grande mano di aiuto ai compagni di reparto. Il calciatore è nel pieno della sua maturità, credo possa dare molto. Esperienza a Catanzaro? Credo abbia fatto male a mandarlo via, ma ognuno nella vita fa le proprie scelte e l’anno dopo mi era stato nuovamente richiesto”.

