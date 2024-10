Reggina, l’agente Paloni parla dei suoi assistiti Bellomo e Liotti

Buone notizie per il barese, per l'esterno bisogna attendere

Dopo Sarao l’obiettivo del DS Taibi è un esterno sinistro, individuato in Liotti, in forza al Pisa ma fino al momento poco utilizzato. A “Buongiorno Reggina” ne ha parlato il suo agente Paolo Paloni, procuratore anche di Bellomo: “Nicola Bellomo è entusiasta e la voglia del ragazzo è quella di continuare la sua avventura in amaranto. A breve annunceremo il rinnovo e quindi il prolungamento del contratto per altri due anni. Liotti? Il Pisa lo considera un giocatore importante anche se su quella corsia c’è Lisi che sta facendo un grande campionato. Ma Liotti vuole giocare e stiamo valutando il tutto.

Il ragazzo ha manifestato il suo gradimento per un eventuale trasferimento alla Reggina, lui è calabrese e poi Reggio è una piazza gradita a tutti. Il Pisa non se ne vuole privare, bisogna lavorare con calma e cercare di trovare una quadra”.

